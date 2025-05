Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri puntano dritto su Conte dopo la qualificazione alla Champions League Tudor verso l’addio

In questo articolo, esploreremo le ultime novità in casa Juventus, con focus su un possibile ritorno di Antonio Conte dopo la qualificazione in Champions League. Inoltre, vi anticipiamo i movimenti di mercato e le notizie su Tudor, in uscita dal club. Rimanete aggiornati con le informazioni più rilevanti sui bianconeri, in continua evoluzione.

Ultimissime Juve LIVE – 26 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 maggio 2025.

Venezia-Juventus 2-3, il risultato della partita di Serie A 2024/2025: bianconeri in Champions e Venezia in B - La diretta LIVE di Venezia-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Diretta Venezia-Juve: la sfida che vale salvezza e quarto posto. Risultato live ora - Un'ultima giornata di campionato al cardiopalma: sei partite di Serie A in contemporanea con i piazzamenti europei e la salvezza ancora in ballo. Venezia e Juventus sono assolute protagoniste di entra ... Si legge su msn.com

LIVE TJ - Venezia-Juventus 2-3, finale al Penzo: bianconeri in Champions! - Finisce a Venezia. La Juventus vince 3-2 a casa dei lagunari e conquista un piazzamento in Champions League! 45' + 3' - Yeboah in avanti ci prova ma trova la risposta di Di Gregorio. 45' - Segnalati 5 ... Da informazione.it