Ultime ore per opporsi all’uso dei dati social da parte di Meta AI Ecco come farlo e tutelare la privacy

Scade lunedì 26 maggio il termine per opporsi all'utilizzo dei dati personali da parte di Meta per l'addestramento della sua intelligenza artificiale. Gli utenti di Instagram e Facebook hanno l'opportunità di tutelare la propria privacy e dire "no" a questa pratica. In questo articolo, esploreremo come esercitare questo diritto e proteggere le informazioni personali.

Lunedì 26 maggio, è l’ultimo giorno a disposizione degli utenti di Instagram e Facebook per opporsi all’utilizzo dei loro dati nell’ addestramento dell’intelligenza artificiale che sta sviluppando Meta, il gruppo che controlla entrambi i social. L’annuncio della facoltà di opposizione è stata data agli utenti europei nelle scorse settimane, tramite notifiche nelle quali si spiegava quale tipo di dati d’ora in avanti saranno usati per addestrare l’ intelligenza artificiale. A meno che l’utente non espliciti il suo rifiuto. Altrimenti, dal 27 maggio, le informazioni condivise pubblicamente potranno essere usate come parte integrante del processo di sviluppo di Meta AI... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ultime ore per opporsi all’uso dei dati social da parte di Meta AI. Ecco come farlo e tutelare la privacy

