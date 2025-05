Massimo Ugolini ha sottolineato le numerose divergenze tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, mentre Fabio Caressa ha suggerito un possibile ritorno di Conte alla Juventus. Domani, intanto, si prevede una grande parata alle 15 con 150mila persone attese e quattro maxi-schermi. Le aspettative si intrecciano con l’incontro del Papa e la situazione calcistica, con un mercoledì che potrebbe riservare sorprese.

Ugolini: «Tante le divergenze tra Conte e De Laurentiis». Caressa: «Conte vicino alla Juventus» Massimo Ugolini a Sky Sport: «Domani la parata alle 15, attese 150mila persone, quattro maxi-schermi. Non tutti potranno arrivare. Caressa: domani autobus, poi il Papa e mercoledì? «Fumata abbastanza nera, le distanze restano, le sensazioni e i rumors portano a una separazione. Poi Conte si incontrerĂ con De Laurentiis, i rapporti familiari sono stretti, veri, intimi. Conte presenterĂ un progetto ma abbiamo capito che ci sono tante divergenze su tanti punti che dovrebbero portare una separazione. Conte scottato dalla vicenda Kvaratskhelia, non tanto dalla cessione quanto da quel che è accaduto dopo, il mercato che non ha soddisfatto le attese... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it