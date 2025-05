Ugolini | Martellamento su Conte per farlo restare anche Di Lorenzo oltre a Lukaku e Oriali

Nell'articolo si analizza la crescente pressione per mantenere Antonio Conte a Napoli, con supporto da figure come Lukaku e Oriali. Ugolini sottolinea l'importanza di un "martellamento" strategico per convincere l'allenatore a rimanere, mentre si riflette sull'effetto di un bagno di folla recente nel sostenere questa causa. La situazione attuale sembra incerta, alimentando speculazioni sulla decisione finale di Conte.

Ugolini: «Martellamento su Conte per farlo restare, anche Di Lorenzo oltre a Lukaku e Oriali» Ora la domanda è: il bagno di folla di oggi potrĂ far cambiare idea ad Antonio Conte? Da studio ricordano che Oriali e Lukaku hanno detto: “speriamo che Conte resti a Napoli. Stiamo provando a convincerlo”. Massimo Ugolini: «Ieri le percentuali sarebbero state 80-20, 80 no e 20 sì. Anche perchĂ© ieri abbiamo raccolto indiscrezioni importanti, abbastanza solide. Oggi la percentuale può essere un po’ calata. PerchĂ© Conte è rimasto profondamente colpito da quel che ha visto oggi, e tutti stanno facendo un lavoro di martellamento costante per farlo restare... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ugolini: «Martellamento su Conte per farlo restare, anche Di Lorenzo oltre a Lukaku e Oriali»

