UFFICIALE – Maxischermo per PSG-Inter | ecco quando poter acquistare i biglietti

I tifosi dell'Inter hanno finalmente novità riguardo alla possibilità di assistere al match PSG-Inter in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera. Saranno disponibili biglietti per seguire la partita sui maxischermi di San Siro. Ecco tutti i dettagli sulla vendita dei biglietti e le modalità di accesso all'evento.

PSG-Inter, arrivano novità importanti sul fronte della vendita dei biglietti per assistere al match dai maxischermo di San Siro. Di seguito tutti i dettagli. IL COMUNICATO – PSG – Inter si giocherà sabato 31 maggio alle ore 21 a Monaco di Baviera. I tifosi nerazzurri, che non saranno allo stadio, avranno la possibilità di supportare la propria squadra direttamente da San Siro, dove verranno aperti i cancelli per consentire la visione del match dai maxischermo. A confermarlo è la stessa Società meneghina, che ha così annunciato la data e l’orario di vendita dei biglietti per l’evento: «I tifosi nerazzurri avranno l’opportunità di tifare a San Siro, dove verrà installato il maxi-schermo... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Maxischermo per PSG-Inter: ecco quando poter acquistare i biglietti

