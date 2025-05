UE | lavoriamo per paralizzare l’economia russa

L'Unione Europea intensifica gli sforzi per colpire l'economia russa in risposta agli ultimi attacchi in Ucraina, sottolineando che la Russia non mostra interesse per la pace. Una portavoce della Commissione Europea ha annunciato l'intenzione di implementare sanzioni significative per esercitare una pressione decisiva su Mosca, ritenuta responsabile della crescente escalation del conflitto.

"Gli ultimi attacchi della Russia in Ucraina mostrano una volta di più che Mosca non è interessata alla pace e serve dunque aumentare la pressione: stiamo lavorando a sanzioni che possano davvero paralizzare l'economia russa". Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea. "Mosca capisce solo la forza", ha precisato.

