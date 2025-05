Udinese il ds Nani sbotta | Espulsione di Bijol non c’era Se fossi un tifoso della Lazio sarei arrabbiato Ho l’impressione che…

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il direttore sportivo dell'Udinese, Nani, si è scagliato contro l'arbitro per l'espulsione di Bijol, ritenuta ingiustificata. Con la qualificazione della Fiorentina alla Conference League e la contemporanea sconfitta della Lazio, il clima si fa rovente. Nani esprime il suo disappunto e invita a riflettere sulle ingiustizie arbitrali, lasciando trasparire la frustrazione per la gestione della gara.

Ieri sera al "Bluenergy Stadium" la Fiorentina battendo l'Udinese con il risultato di 3-2, si è qualificato per la prossima edizione della Conference League, grazie anche alla sconfitta casalinga della Lazio contro il Lecce per 1-0. Il club friulano si è molto arrabbiato nel dopo partita per l'espulsione di Bijol al 39? sul risultato di .

