Udinese-Fiorentina pagelle viola | Moise show Fagioli illumina il gioco

Firenze, 26 maggio 2025 – Nella sfida tra Udinese e Fiorentina, i viola si sono distinti con alcune prestazioni brillanti. Moise Kean ha regalato momenti di show, mentre Fagioli ha illuminato il gioco della squadra. Ecco le pagelle dettagliate dell'incontro, a partire dal portiere De Gea fino al giovane Comuzzo, per analizzare le prestazioni dei protagonisti in campo.

Firenze, 26 maggio 2025 – Ecco le pagelle viola di Udinese-Fiorentina: De Gea 6 - La sensazione di scarsa reattività sulla conclusione di Lucca accompagna il vantaggio dell’Udinese. Fuori posizione, non per colpa sua, quando Ehizibue colpisce da due passi. Per il resto fa buona guardia. Comuzzo 7 - Il primo gol, e che gol, non si scorda mai. Soprattutto se lo segni praticamente a casa tua. Eppure non era iniziata nel migliore dei modi; non è velocissimo nel chiudere su Lucca nell’occasione del vantaggio bianconero. Poi è un crescendo. Marì 5,5 - Serata di sofferenza da prendere con le molle. Deve duellare con Lucca e il centravanti bianconero lo mette spesso in difficoltà, facendo valere la sua altezza nei duelli aerei, nonostante lo spagnolo non sia basso... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Udinese-Fiorentina, pagelle viola: Moise show, Fagioli illumina il gioco

