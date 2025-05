UcrainaPutin | costretti a intervenire

Nel contesto del conflitto in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è stata costretta a intervenire militarmente, sostenendo che la comunità internazionale sta tentando di attribuirle la colpa. Durante un forum di imprenditori, Putin ha manifestato le sue posizioni riguardo alla situazione attuale, enfatizzando la narrativa russa sul conflitto.

18.40 "Ci hanno semplicemente costretto a fare quello che stiamo facendo, e stanno cercando di farci passare per colpevoli". Lo ha detto il presidente russo Putin in merito all'intervento militare in Ucraina e al conflitto in corso. Parlando in un forum di imprenditori, Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, è tornato a descrivere la cacciata nel 2014 del presidente Viktor Yanukovich in seguito alle manifestazioni di Euromaidan come "un colpo di Stato" e a denunciare le violenze contro la popolazione del Donbass da parte di Kiev... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it