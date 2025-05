Ucraina | Zelensky totale impunità è causa raid Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che gli attacchi russi indiscriminati sulla sua nazione derivano da un senso di totale impunità da parte di Mosca. In un contesto di escalation, Zelensky sottolinea come queste aggressioni non abbiano una giustificazione militare, ma nascondano invece un messaggio politico significativo da parte di Putin.

Milano, 26 mag. (LaPresse) – "Solo un senso di totale impunità può consentire alla Russia di compiere attacchi del genere e continuare ad aumentarne la portata. Non vi è alcuna logica militare reale in tutto ciò, ma vi è un significato politico significativo. Con questo comportamento, Putin dimostra quanto disprezzi il mondo, un mondo che dedica più energie al 'dialogo' con lui che a esercitare una pressione reale". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, condannando i nuovi attacchi russi che nella notte hanno preso di mira l'Ucraina con missili e droni...