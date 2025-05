Ucraina Trump su Putin | È completamente impazzito e attacca Zelensky | Tutto ciò che esce dalla sua bocca crea problemi

Donald Trump, commentando la situazione in Ucraina, ha attaccato il presidente zelensky, affermando che le sue parole danneggiano il Paese. Inoltre, ha espresso preoccupazione per le azioni di Putin, sottolineando il suo storico rapporto con il leader russo. Le sue dichiarazioni scatenano ulteriori tensioni mentre considera l'ipotesi di nuove sanzioni contro la Russia, evidenziando come la retorica politica possa influenzare il delicato equilibrio internazionale.

Il presidente americano ha anche aggiunto di valutare se imporre nuove sanzioni alla Russia. E su Zelensky: "Non sta facendo un favore al suo Paese parlando come fa" Trump riserva due affondi a Putin e Zelensky. Sul primo: "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è succe...

