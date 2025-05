Ucraina Trump si smarca e critica sia Putin che Zelensky

In un sorprendente intervento, Donald Trump esprime critiche nei confronti sia del presidente russo Vladimir Putin che del collega ucraino Volodymyr Zelensky. La sua posizione, che sfida le aspettative politiche, offre una nuova prospettiva sul conflitto in Ucraina. Analizziamo le dichiarazioni del ex presidente e le implicazioni di questo inedito approccio. Servizio di Raffaella Frullone.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si smarca e critica sia Putin che Zelensky. Servizio di Raffaella Frullone. Ucraina, Trump si smarca e critica sia Putin che Zelensky TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Trump si smarca e critica sia Putin che Zelensky

Hamas libera l’ultimo ostaggio con passaporto americano: Trump esulta mentre Netanyahu si smarca e dichiara: “La guerra non si ferma” - Dopo una trattativa lampo e segreta tra Hamas e gli Stati Uniti, escludendo il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, è stato liberato l'ultimo ostaggio americano, Edan Alexander. 🔗continua a leggere

Trump: «Putin è impazzito. Se prova a conquistare tutta l’Ucraina la Russia cadrà». Il Cremlino: «Reazioni emotive». Record di attacchi russi - Il presidente russo Vladmir Putin “è impazzito. Sta uccidendo molte persone. Missili e droni contro le città in Ucraina per nessuna ragione”. Lo ha ... 🔗Secondo ilsole24ore.com

Ucraina, Trump contro Putin: “È impazzito”. E attacca Zelensky: “Smetta di parlare, crea problemi” - "Putin è impazzito. Sta uccidendo molte persone". Dopo i nuovi raid russi, il presidente americano va all'attacco del leader del Cremlino, che ... 🔗Segnala fanpage.it

Trump critica Putin e Zelensky: "Guerra in Ucraina porterà alla caduta della Russia" - Trump accusa Putin di voler conquistare tutta l'Ucraina e critica Zelensky per il suo modo di parlare. 🔗Come scrive quotidiano.net