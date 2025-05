Ucraina Trump | Putin sta uccidendo molte persone non capisco cosa gli sia successo

L'attuale conflitto tra Russia e Ucraina continua a causare sofferenze e perdita di vite umane. Donald Trump ha recentemente espresso la sua opinione sulla situazione, sottolineando l'assenza di progressi significativi nei colloqui di pace a Istanbul. Durante un incontro stampa nel New Jersey, ha manifestato il suo disappunto, ponendo un interrogativo su cosa abbia portato Putin a intraprendere una guerra così devastante.

Donald Trump è tornato a parlare della questione Russia-Ucraina, in un punto stampa nel New Jersey prima di salire sull’Air Force One per tornare a Washington. I colloqui di Istanbul tra Kiev e Mosca non hanno ancora portato risultati, a parte un importante scambio di prigionieri. “Non sono contento di quello che sta facendo Putin. Sta uccidendo molte persone. E non so cosa diavolo gli sia successo. Lo conosco da molto tempo. Sono sempre andato d’accordo con lui. Ma sta lanciando razzi sulle città e uccidendo persone. E non mi piace affatto”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Putin sta uccidendo molte persone, non capisco cosa gli sia successo”

Cosa riportano altre fonti

Trump contro Putin ("impazzito") e Zelensky ("dannoso"), ribadisce: "Quella in Ucraina non è la mia guerra" - Intervento del presidente americano contro i due leader in guerra. Su Putin dice che "sta uccidendo inutilmente un sacco di persone" e se punta a ... Riporta huffingtonpost.it

Ucraina, Trump: non mi piace cosa sta facendo Putin, valuto sanzioni alla Russia - "Non sono contento" di Vladimir Putin: "non mi piace quello che sta facendo, non mi piace per niente. Non so cosa gli sia successo". Lo afferma il presidente americano Donald Trump. E il tycoon non ... ansa.it scrive

Guerra Ucraina, Trump: «Putin è impazzito, la Russia cadrà se tenterà di conquistare tutta l'Ucraina. Zelensky? Con le sue parole crea problemi» - Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 26 maggio. Ucraina, cosa vuole Putin? Il memorandum per Kiev e la pretesa per la pace: niente intese con Zelensky ... Riporta ilmessaggero.it

Trump: "In Ucraina Putin sta suonando Biden come un tamburo"