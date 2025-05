Ucraina Trump | Putin impazzito Zelensky? Tutto ciò che esce dalla sua bocca crea problemi

Donald Trump non risparmia critiche a Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, affermando che il leader russo sia "impazzito". In un post su Truth, Trump riflette sul suo passato rapporto con Putin, sottolineando i cambiamenti recenti e le conseguenze delle dichiarazioni del presidente ucraino, che sembrano aggravare la situazione. La tensione tra i due leader e le loro politiche resta al centro del dibattito internazionale.

(Adnkronos) – Nuovo, duro affondo di Donald Trump contro Vladimir Putin e poi contro Volodymyr Zelensky. "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa – scrive nella notte in un post su Truth, commentando gli ultimi attacchi – È diventato assolutamente pazzo! Sta uccidendo inutilmente molte persone, e non .

