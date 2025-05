Ucraina Trump | Putin impazzito Zelensky? Tutto ciò che esce dalla sua bocca crea problemi

Donald Trump torna a colpire con durezza sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky, esprimendo preoccupazione per il comportamento del presidente russo. In un recente post su Truth, Trump sottolinea la sua storica amicizia con Putin, ma denuncia un cambiamento drastico nel suo atteggiamento, definendolo "assolutamente pazzo". Le sue dichiarazioni non mancano di creare tensioni e provocare reazioni nel contesto geopolitico attuale.

"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa – scrive nella notte in un post su Truth, commentando gli ultimi attacchi – È diventato assolutamente pazzo! Sta uccidendo inutilmente molte persone, e non ...

