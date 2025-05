Ucraina Trump | Putin è impazzito così porterà alla caduta della Russia

Nel cuore del conflitto ucraino, Donald Trump lancia un attacco deciso contro Vladimir Putin, definendolo "impazzito" e avvertendo che una sua ambizione di conquistare l’Ucraina potrebbe segnare la fine della Russia. Mentre la situazione si intensifica con bombardamenti su Kiev, la tensione internazionale cresce. Scopriamo le implicazioni di queste affermazioni e le ultime notizie dal fronte.

Putin è impazzito, se tenta di conquistare tutta l’Ucraina sarà la fine per la Russia. Donald Trump attacca senza freni il capo del Cremlino. Intanto nuova notte bombe e droni anche sulla capitale Kiev. Servizio di Caterina Dall’Olio Ucraina, Trump: “Putin è impazzito, così porterà alla caduta della Russia” TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Trump: “Putin è impazzito, così porterà alla caduta della Russia”

