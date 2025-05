Ucraina Trump | Putin è completamente impazzito Kiev | droni russi sulla capitale per la terza notte

Roma, 26 maggio 2025 - La situazione in Ucraina continua a deteriorarsi, con Kiev sotto attacco da droni russi per la terza notte consecutiva. In un contesto di crescente tensione, Donald Trump commenta la follia di Vladimir Putin, sottolineando la sua preoccupazione per le atrocità perpetrate contro i civili. Le parole di Trump rivelano un nuovo livello di allerta internazionale riguardo al conflitto e alle sue devastanti conseguenze umane.

Roma, 26 maggio 2025 - "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa. È completamente impazzito! Sta uccidendo inutilmente un sacco di persone, e non parlo solo di soldati. Missili e droni vengono lanciati contro le città ucraine, senza alcun motivo. Ho sempre detto che vuole TUTTA l'Ucraina, non solo una parte, e forse si sta rivelando giusto, ma se lo fa, porterà alla caduta della Russia!". Così, nella notte italiana, ha scritto sul suo canale social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Allo stesso modo - aggiunge il tycoon - il presidente Zelensky non sta facendo alcun favore al suo Paese parlando il quel modo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Trump: “Putin è completamente impazzito”. Kiev: droni russi sulla capitale per la terza notte

