Ucraina Trump contro Putin | “È impazzito” E attacca Zelensky | “Smetta di parlare crea problemi”

In un contesto di crescente tensione internazionale, Donald Trump esprime forti critiche sia nei confronti di Vladimir Putin che di Volodymyr Zelensky. Definendo il presidente russo come "impazzito" per i suoi attacchi in Ucraina, Trump avverte delle gravi conseguenze in caso di una conquista totale del paese. Al contempo, accusa Zelensky di generare problemi con le sue dichiarazioni, chiedendogli di adottare un approccio più cauto.

"Putin è impazzito. Sta uccidendo molte persone". Dopo i nuovi raid russi, il presidente americano va all'attacco del leader del Cremlino, che avverte: "Se conquista tutta l'Ucraina, Mosca cadrà". E non risparmia nemmeno Zelensky: "Tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi. È meglio che smetta"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ucraina, Trump contro Putin: “È impazzito”. E attacca Zelensky: “Smetta di parlare, crea problemi”

