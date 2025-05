Ucraina Trump attacca Putin | È completamente impazzito

Nell'attuale conflitto tra Ucraina e Russia, Donald Trump ha alzato la voce contro Vladimir Putin, evidenziando una crescente frustrazione nei confronti delle azioni aggressive di Mosca. Mentre i bombardamenti su Kiev e altre città ucraine continuano senza sosta, il presidente americano non risparmia critiche al leader russo, indicando un cambiamento significativo nel suo approccio alla crisi. Le parole di Trump riflettono l'urgenza della situazione e la necessità di una risposta internazionale.

Il presidente americano Donald Trump sta chiaramente dimostrando di stare perdendo la pazienza con Vladimir Putin, rivolgendo al leader russo alcune delle sue critiche più aspre, mentre Mosca bombarda Kiev e altre città ucraine con droni e missili per la terza notte consecutiva. Il tycoon ha scritto sul suo social media Truth domenica sera: “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa. È completamente impazzito!”. Il presidente degli Stati Uniti ha avvertito che se il leader del Cremlino vuole conquistare tutta l’Ucraina, questo “porterà alla caduta della Russia! “... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump attacca Putin: “È completamente impazzito”

