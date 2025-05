Ucraina Trump attacca Putin E’ completamente impazzito

In un recente intervento, Donald Trump ha espresso forti critiche nei confronti di Vladimir Putin, sostenendo che il leader russo sia "completamente impazzito". Accusando Putin di provocare morte e distruzione in Ucraina, Trump sottolinea come le azioni russe stiano colpendo non solo i soldati, ma anche i civili innocenti. Le sue parole segnano uno sviluppo interessante nel dibattito politico internazionale riguardo al conflitto in corso.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa. E' completamente impazzito! Sta uccidendo inutilmente un sacco di persone, e non parlo solo di soldati. Missili e droni vengono lanciati contro le città ucraine, senza alcun motivo. Ho sempre detto che vuole tutta l'Ucraina, non solo una parte, e forse si sta rivelando giusto, ma se lo fa, porterà alla caduta della Russia!". E' il duro attacco sferrato via social " Truth " dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all'indirizzo dell'omologo russo Putin. "Allo stesso modo, il presidente Zelensky non sta facendo alcun favore al suo Paese parlando in quel modo – aggiunge Trump -...

