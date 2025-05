Ucraina sotto attacco Zelensky denuncia il silenzio Usa | Incoraggia Putin

Sotto l'assalto incessante delle forze russe, l'Ucraina vive giorni drammatici di bombardamenti e attacchi. Il presidente Zelensky denuncia il silenzio degli Stati Uniti e della comunitĂ internazionale, avvertendo che tale indifferenza non fa altro che incoraggiare il regime di Putin. Con un appello urgente, Zelensky richiama l'attenzione mondiale sulla sofferenza del suo Paese e chiede un forte sostegno per fermare questa aggressione.

(Adnkronos) – Sull’Ucraina, martoriata da bombe e droni russi che continuano a colpire pesantemente il Paese ormai da giorni, “il silenzio dell’America e di altri in tutto il mondo non fa che incoraggiare Putin”. Parola di Volodymyr Zelensky, che è tornato a lanciare un appello urgente alla comunitĂ internazionale chiedendo nuove sanzioni contro Mosca ma anche, e soprattutto, “determinazione” ai suoi alleati. In un accorato post sui social, il leader di Kiev ha parlato di 30 cittĂ e villaggi colpiti dal massiccio attacco russo della notte scorsa, con “quasi 300 droni d’attacco lanciati dai russi, la maggior parte dei quali Shahed”... 🔗 Leggi su Ildenaro.it