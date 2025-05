Ucraina sotto attacco Zelensky denuncia il silenzio Usa | Incoraggia Putin

L'Ucraina sta affrontando un'aggressione devastante con bombardamenti e attacchi con droni da parte delle forze russe. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il "silenzio" degli Stati Uniti e della comunitĂ internazionale, evidenziando come questo atteggiamento non faccia altro che avvalorare le ambizioni di Putin. In un momento cruciale, Zelensky invita con urgenza a una maggiore solidarietĂ e supporto globale per il suo Paese in difficoltĂ .

(Adnkronos) – Sull'Ucraina, martoriata da bombe e droni russi che continuano a colpire pesantemente il Paese ormai da giorni, "il silenzio dell'America e di altri in tutto il mondo non fa che incoraggiare Putin". Parola di Volodymyr Zelensky, che è tornato a lanciare un appello urgente alla comunitĂ internazionale chiedendo nuove sanzioni contro Mosca ma . L'articolo Ucraina sotto attacco, Zelensky denuncia il silenzio Usa: “Incoraggia Putin” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina sotto attacco, Zelensky denuncia il silenzio Usa: “Incoraggia Putin”

