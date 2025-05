Ucraina Russia | Colpiti obiettivi militari in risposta a Kiev

Le tensioni tra Ucraina e Russia si intensificano, con le forze armate russe che attaccano obiettivi militari in risposta agli attacchi ucraini su “infrastrutture pacifiche”. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato le motivazioni dietro questi bombardamenti, rivelando un'escalation del conflitto che continua a preoccupare la comunità internazionale.

(LaPresse) – Gli attacchi delle forze armate russe in Ucraina prendono di mira obiettivi militari e sono una risposta agli attacchi ucraini contro “infrastrutture pacifiche” russe. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Russia: “Colpiti obiettivi militari in risposta a Kiev”

Ucraina: Cremlino, meglio arrivare a obiettivi per vie diplomatiche - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato che la Russia si sforzerà di raggiungere i propri obiettivi in Ucraina, preferibilmente attraverso vie diplomatiche e politiche, evidenziando l'importanza del dialogo per una risoluzione pacifica del conflitto. 🔗continua a leggere

Guerra in Ucraina, Cremlino: meglio arrivare a obiettivi per vie diplomatiche. Nel pomeriggio la telefonata Trump-Putin - Il Cremlino sottolinea che, sebbene la Russia possa raggiungere i propri obiettivi militari in Ucraina, è preferibile farlo tramite vie diplomatiche e politiche. 🔗continua a leggere

Ucraina, oggi i colloqui Trump-Putin. Mosca: “Meglio arrivare a obiettivi per vie diplomatiche” - Oggi Donald Trump e Vladimir Putin avranno un colloquio telefonico, mentre la comunità internazionale cerca di favorire una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina. 🔗continua a leggere

Guerra Ucraina, la strategia di Putin: attacchi a lungo raggio e offensive su più fronti per convincere Trump ad abbandonare Kiev - Attacchi a tutto campo, un'offensiva improvvisa che ha l'obiettivo di demoralizzare il nemico e dissuadere l'Occidente dall'intento di sostenere l'Ucraina. Secondo una ... 🔗msn.com scrive

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop - La capitale ucraina Kiev è stata oggetto di un attacco combinato di droni e missili nella notte, ha dichiarato il sindaco Vitaly Klitschko. Klitschko ha ... 🔗Lo riporta repubblica.it

Ucraina, nuovo attacco russo con missili e droni. Zelensky: “Silenzio degli Usa incoraggia Putin” - Per il secondo giorno consecutivo, diverse regioni ucraine sono state colpite da nuovi attacchi russi con missili e droni ... 🔗Secondo fanpage.it