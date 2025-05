Ucraina Putin riceve il ministro degli Esteri turco Fidan Sul tavolo un 2 round di negoziati a Istanbul

Nell’ambito delle complesse dinamiche geopolitiche, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan si reca a Mosca per un incontro cruciale con Vladimir Putin. All'ordine del giorno, il secondo round di negoziati a Istanbul, con partecipazione di alti funzionari russi, tra cui Vladimir Medinsky e Sergei Naryshkin. Questa visita segna un passo significativo nel tentativo di affrontare le tensioni regionali e promuovere il dialogo.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, in queste ore in visita a Mosca, sarà ricevuto oggi da Vladimir Putin e avrà un incontro con Vladimir Medinsky, che ha guidato i negoziati a Istanbul, e con e il capo dei servizi segreti esteri (Svr) Sergei Naryshkin. Lo hanno detto fonti del ministero degli Esteri di Ankara ai media russi Tass e Ria Novosti, precisando che per domani è invece in agenda l’incontro tra Fidan e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato che il presidente russo riceverà Fidan. “Il presidente riceverà oggi il ministro degli Esteri turco Fidan che si trova a Mosca per una visita di lavoro”, ha detto Peskov ai giornalisti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Putin riceve il ministro degli Esteri turco Fidan. “Sul tavolo un 2° round di negoziati a Istanbul”

