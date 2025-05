Ucraina Merz Revocate le restrizioni sulla gittata delle armi Il Cremlino reagisce

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato la revoca delle restrizioni sulla gittata delle armi destinate all'Ucraina, consentendo a Kiev di colpire obiettivi militari in Russia. Questa decisione, sostenuta da Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti, segna un cambio significativo nella strategia di supporto a Kiev e ha suscitato una reazione immediata da parte del Cremlino.

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti hanno deciso di revocare le restrizioni sulla gittata delle armi consegnate all’ Ucraina. “L’Ucraina ora può anche difendersi attaccando posizioni militari in Russia”, ha precisato Merz in un’intervista alla WDR. Le dichiarazioni del cancelliere hanno provocato la reazione del Cremlino, secondo cui l’annuncio “va in direzione contraria” rispetto ad una soluzione politica. “La decisione dei paesi europei di rimuovere le restrizioni sulla fornitura di armi a lungo raggio a Kiev, se mai verrĂ presa, contrasta con le aspirazioni della Russia a una soluzione politica della situazione in Ucraina”, ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, al giornalista di Life Alexander Yunashev... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ucraina, Merz “Revocate le restrizioni sulla gittata delle armi”. Il Cremlino reagisce

