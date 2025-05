Ucraina Merz minaccia | A Kiev inviate armi senza limiti di gittata può attaccare postazioni in Russia il Cremlino | Decisione pericolosa

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito che le armi inviate a Kiev da Francia, Germania, UK e USA, prive di limiti di gittata, potrebbero colpire le postazioni russe. Questa dichiarazione ha suscitato una forte reazione dal Cremlino, che ha definito tale decisione "pericolosa" e in netto contrasto con le aspirazioni di una risoluzione politica al conflitto in corso.

"L'invio di armi a Kiev? Lontano dagli occhi dell'opinione pubblica": la "svolta" di Merz in Germania per ora è per meno trasparenza - Il governo tedesco ha deciso di limitare la trasparenza riguardo alle forniture di armi all'Ucraina, una mossa che solleva interrogativi e preoccupazioni.

Merz per ora depone le armi. «Soldati al fronte? È presto. L'Italia è partner essenziale» - Merz concede una pausa ai combattimenti, sottolineando l'importanza dell'Italia come partner. Il premier Meloni mantiene la posizione, evitandone l'invio di contingenti, mentre il cancelliere elogiamo la leader italiana e punge Macron, accusandolo di minare l'unità europea.

Guerra in Ucraina, Merz annuncia: «Armi a Kyiv senza limiti sulla gittata» - In un contesto di crescente tensione internazionale, Friedrich Merz ha dichiarato che la Germania non imporrà più limiti sulla gittata delle armi destinate a Kyiv.

