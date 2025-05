Ucraina Merz manda in tilt Mosca | Nessun limite Pericoloso

Friedrich Merz, cancelliere tedesco, annuncia una svolta storica nella fornitura di armi all'Ucraina, dichiarando che non esistono più limiti alla loro consegna da parte delle potenze occidentali. Questa dichiarazione segna un cambio radicale nella strategia contro la Russia, permettendo all'Ucraina di adottare un approccio offensivo, incluso il possibile attacco a obiettivi militari russi. Una posizione che potrebbe intensificare ulteriormente il conflitto.

"Non ci sono più limiti imposti per le armi consegnate all 'Ucraina. Né da parte degli inglesi, né dai francesi, né da noi. Nemmeno dagli statunitensi. L'Ucraina ora può anche difendersi, ad esempio, attaccando le posizioni militari in Russia ": a dirlo il cancelliere tedesco Friedrich Merz a proposito della gittata delle armi fornite a Kiev nella guerra contro Mosca. "Un Paese che può contrastare un aggressore solo all'interno del proprio territorio non si difende adeguatamente - ha aggiunto Merz -. E questa difesa dell'Ucraina ora avviene anche contro le infrastrutture militari sul territorio russo"...

