Ucraina | Kiev nella notte Russia ha attaccato con 355 droni è record

Nella notte, la Russia ha sorpreso l'Ucraina con un attacco senza precedenti, lanciando un record di 355 droni d’attacco e missili da crociera. L'Aeronautica militare ucraina ha confermato di aver intercettato 288 di questi droni, mentre la tensione tra i due paesi continua ad aumentare. Questo episodio segna un ulteriore capitolo nel conflitto, mostrando l'intensificazione delle operazioni militari russe.

Milano, 26 mag. (LaPresse) – Nella notte la Russia ha lanciato un numero record di droni d’attacco e missili da crociera verso l’Ucraina. L’Aeronautica militare delle Forze armate ucraine ha riferito che Mosca ha lanciato 355 droni, di cui 288 sono stati intercettati. Anche 9 missili da crociera Kh-101 lanciati dall’esercito russo sono stati abbattuti. Lo riporta Rbc-Ucraina... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kiev, nella notte Russia ha attaccato con 355 droni, è record

Ucraina, Trump: “Putin è completamente impazzito”. Kiev: droni russi sulla capitale per la terza notte - Il presidente Usa: “Sanzioni a Mosca? Assolutamente. Non so cosa sia successo allo zar, sta uccidendo inutilmente un sacco di persone” ... Da msn.com

Kiev, 'nuovo record di 355 droni russi contro l'Ucraina' - Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con nove missili da crociera e un record di 355 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica ... quotidiano.net scrive

Guerra Ucraina, Trump: "Missili e droni su città senza ragione, Putin è impazzito". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Trump: 'Missili e droni su città senza ragione, Putin è impazzito'. LIVE ... Riporta tg24.sky.it