Ucraina | Cremlino pericoloso stop restrizioni su gittata armi a Kiev

Il Cremlino mette in guardia contro la possibile revoca da parte dei Paesi europei delle restrizioni sulla gittata delle armi destinate all'Ucraina, definendola una mossa pericolosa. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, tale decisione contrasta con gli sforzi di Mosca per giungere a una soluzione politica del conflitto, sollevando preoccupazioni sull'escalation della tensione nella regione.

Milano, 26 mag. (LaPresse) – Una possibile decisione dei Paesi europei di revocare le restrizioni sulla gittata delle armi da fornire all’Ucraina è pericolosa ed è in contrasto con le aspirazioni di Mosca di raggiungere una soluzione politica. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax, che cita un’intervista rilasciata da Lavrov al giornalista Alexander Yunashev. “Queste potenziali decisioni, se effettivamente prese, sono in netto contrasto con le nostre aspirazioni a raggiungere una soluzione politica”, ha detto Peskov... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, pericoloso stop restrizioni su gittata armi a Kiev

