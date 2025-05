Ucraina | Cremlino a Trump decisioni Putin per sicurezza Russia

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha difeso le scelte del presidente Putin, sottolineando che sono orientate a garantire la sicurezza della Russia. Questa dichiarazione arriva in risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump, che ha espresso insoddisfazione riguardo alle azioni del leader russo. La situazione evidenzia le tensioni tra Mosca e Washington in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Milano, 26 mag. (LaPresse) – “Il presidente Putin sta prendendo le decisioni necessarie per garantire la sicurezza del nostro Paese”. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito dell’insoddisfazione espressa dal presidente Usa Donald Trump per le azioni del presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. In un post sul suo social Truth, qualche ora fa Trump ha scritto che Putin “è completamente impazzito”, aggiungendo che “sta uccidendo inutilmente molte persone, e non mi riferisco solo ai soldati. Missili e droni vengono lanciati sulle città ucraine senza alcun motivo”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Cremlino a Trump, decisioni Putin per sicurezza Russia

