ucciso dalle acque gelide non è riuscito a riemergere

Una nuova tragedia ha colpito la comunità di Marnate, in provincia di Varese. Durante un'escursione agli Orridi di Uriezzo, Matteo Scarabelli, un cinquantenne, ha tragicamente perso la vita dopo essere caduto nelle gelide acque del fiume Toce. Questo incidente ha scosso profondamente la valle, richiamando l'attenzione sulla sicurezza delle attività all'aperto in montagna.

MARNATE (Varese) Ancora una tragedia in montagna, un'escursione che si è conclusa nel modo più drammatico: un cinquantenne, Matteo Scarabelli, di Marnate, ha perso la vita agli Orridi di Uriezzo, nel territorio di Premia in Valle Antigorio, dopo essere caduto nelle acque gelide del fiume Toce, in prossimità del ponte Maiesso. La vittima era in compagnia di un amico che è riuscita a salvarsi, nulla da fare invece per l'amico trascinato, dopo la caduta, dalla forte corrente del fiume verso valle. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio. L'allarme è stato lanciato intorno alle 13, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con elicottero e sommozzatori, il Soccorso alpino, la Guardia di finanza, il 118 e i carabinieri...