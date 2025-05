Ucciso dall’auto Il ciclista aveva 74 anni

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Bereguardo, in provincia di Pavia, dove un ciclista di 74 anni è stato investito da un'auto mentre tentava di attraversare la Provinciale 526 dell'Est Ticino. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto nel Quartiere Villette. La notizia ha suscitato dolore e shock tra residenti e amanti delle due ruote.

BEREGUARDO (Pavia) Il ciclista si sarebbe immesso sulla Provinciale 526 dell'Est Ticino, forse anche per attraversarla, al Quartiere Villette di Bereguardo, dove è stato investito dalla Golf. Sono ancora in corso gli accertamenti della Polstrada di Pavia per ricostruire la dinamica del tragico incidente di sabato sera in cui ha perso la vita Sergio Paroni, pensionato di 74 anni, originario di Torre d'Isola ma residente a Trivolzio. In sella alla sua mountain bike, il settantaquatrenne è stato travolto dalla Volkswagen guidata da un cinuqnatunenne di Voghera, che si è fermato e ha attivato i soccorsi...

