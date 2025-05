Uccise Ilaria e Gianluca | l’assassino oggi gode di permessi premio

Milano, giugno 2011: una tragedia segna la città quando Ilaria e Gianluca Palummieri vengono brutalmente assassinati. L'assassino, Riccardo Bianchi, ex fidanzato di Ilaria, compie il gesto atroce in un crescendo di gelosia e rabbia. Oggi, a distanza di anni, l’omicida gode di permessi premio, sollevando interrogativi inquietanti sulla giustizia e sul valore della vita. Una storia che continua a far discutere.

Milano, giugno 2011. Due fratelli, Ilaria e Gianluca Palummieri, vengono brutalmente assassinati a distanza di poche ore l’uno dall’altra, ad ucciderli è Riccardo Bianchi, 21 anni all’epoca, ex fidanzato di Ilaria. Il movente: la fine della loro relazione, la dinamica dell’omicidio rivela un piano lucido, premeditato, efferato. Riccardo inizia col colpire Gianluca, 20 anni, con oltre trenta coltellate a Cesano Boscone, dopo averlo ucciso gli ruba le chiavi di casa e si dirige verso l’appartamento dove Ilaria viveva con il fratello, in via Gozzoli, Milano, entra in casa, sveglia Ilaria e le comunica l’omicidio del fratello, poi inizia l’incubo... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Uccise Ilaria e Gianluca: l’assassino oggi gode di permessi premio

