Uccisa in un raid a Gaza l’attivista 11enne Yaqeen Hammad sui social raccontava la vita nella Striscia

Yaqeen Hammad, un'undicenne attivista di Gaza, ha tristemente perso la vita in un raid delle forze israeliane a Deir el Balah. Nota per la sua capacità di raccontare con il sorriso la vita nella Striscia, Yaqeen si era guadagnata un posto nel cuore della comunità online, condividendo le sfide quotidiane del conflitto. La sua scomparsa segna una tragica perdita per la giovane generazione di attivisti.

Yaqeen Hammad, 11 anni, era la più giovane attivista di Gaza, diventata famosa sui social per il sorriso con cui affrontava la vita nella Striscia e il dramma della guerra. Venerdì 23 maggio è morta, uccisa dalle Idf in un raid a Deir el Balah. La bimba accompagnava spesso il fratello maggiore, operatore umanitario con il collettivo Ouena, nelle missioni: insieme consegnavano cibo, vestiti e giocattoli alle famiglie sfollate... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uccisa in un raid a Gaza l’attivista 11enne Yaqeen Hammad, sui social raccontava la vita nella Striscia

