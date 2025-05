Uccisa in casa a coltellate Trovata morta da un vicino È caccia all’assassino

Una comunità sotto shock dopo il brutale omicidio di Vasilica Potincu, trentacinquenne romena, trovata morta nel suo appartamento a Legnano, Milano. Il corpo presentava sette-otto fendenti, evidenti segni di violenza. Gli investigatori sono ora in caccia dell'assassino, mentre il coltello da cucina, rinvenuto conficcato tra le scapole della vittima, solleva inquietanti interrogativi su un delitto che ha scosso profondamente la zona.

LEGNANO (Milano) Sette-otto fendenti, quasi tutti sferrati nella parte anteriore del corpo. Uno vicino alla gola. L’ultimo alla schiena. Il killer ha lasciato lì il coltello da cucina, conficcato tra le scapole del cadavere completamente nudo di Vasilica Potincu, trentacinquenne romena di Costanza. Viveva a Cinisello Balsamo, a due passi da Milano, insieme alla madre, alla sorella e al figlio di 14 anni, mentre l’ex marito connazionale e padre dell’adolescente, di professione autotrasportatore, abita a Cologno Monzese e in questi giorni è fuori città per motivi di lavoro. Da qualche mese, la donna aveva affittato un appartamento al piano rialzato dello stabile di via Stelvio 16, una stradina della periferia di Legnano: l’ipotesi è che quello fosse il posto dove Vasilica riceveva i suoi clienti come escort; in pochi la conoscevano tra i residenti del quartiere... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uccisa in casa a coltellate. Trovata morta da un vicino. È caccia all’assassino

