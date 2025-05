Uccisa dalla ruspa in spiaggia niente autopsia L' autista | Non mi capacito di cosa possa essere successo

La Procura di Ravenna ha deciso di non disporre l'autopsia sulla morte di Elisa Spadavecchia, l'insegnante 66enne di Creazzo, travolta da una ruspa a Pinarella. L'autista dell'escavatore esprime incredulità per l'incidente. L'evidente nesso causale tra l'impatto e il decesso solleva interrogativi sulle successive conseguenze legali e sulla sicurezza nei luoghi pubblici.

La Procura di Ravenna non ritiene necessario disporre l'autopsia su Elisa Spadavecchia, la 66enne insegnante in pensione di Creazzo (Vicenza) morta sabato mattina in spiaggia a Pinarella, investita da una ruspa: il nesso causale tra l'investimento e la morte risulta evidente.

