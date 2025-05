Uccisa dalla ruspa in spiaggia | l' autista ha un precedente e patente sospesa

Un tragico incidente ha scosso la località di Piranella di Cervia, dove un autista con precedenti e patente sospesa ha investito e ucciso una donna di 66 anni, Elisa Spadavecchia, con una ruspa cingolata. Il conducente, Lerry Gnoli, si è dichiarato profondamente scosso per l'accaduto, mentre la comunità e le autorità si interrogano sulle responsabilità e le conseguenze di un evento così drammatico.

AGI - Si dice "profondamente scosso e addolorato per quanto accaduto" e "non si capacita dell'accaduto" il 54enne Lerry Gnoli che sabato a Piranella di Cervia, nel Ravennate, ha ucciso la 66enne Elisa Spadavecchia investendola con una ruspa cingolata sulla spiaggia. L'uomo vanta 35 anni di esperienza nel settore, ma non è nuovo a tragedie: nel 2022 era stato condannato per omicidio stradale dopo un altro investimento mortale. "E' inconcepibile che chi ha già causato una simile tragedia sia stato messo nella condizione di poterla ripetere", ha scritto sui social il nipote della vittima di quell'incidente, Giuseppe Quercioli... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Uccisa dalla ruspa in spiaggia: l'autista ha un precedente e patente sospesa

