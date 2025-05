Uccisa dalla ruspa a Cervia | ‘Lavori di sua iniziativa’ lettera di Lerry Gnoli ai familiari della vittima

Il tragico incidente di Cervia, dove Elisa Spadavecchia è stata investita da una ruspa il 24 maggio, solleva interrogativi sulle circostanze della sua morte. Lerry Gnoli, il conducente del mezzo, ha inviato una lettera ai familiari della vittima, mentre emergono nuovi elementi che potrebbero chiarire la dinamica della tragedia. Attualmente indagato per omicidio colposo, Gnoli si trova a piede libero.

Emergono nuovi elementi sulla morta di Elisa Spadavecchia, investita il 24 maggio da una ruspa mentre si trovava sulla battigia a Pinarella di Cervia. L’uomo alla guida del mezzo, Lerry Gnoli, 54 anni, è attualmente indagato a piede libero con l’accusa di omicidio colposo. ‘L’intervento in spiaggia non era autorizzato’. La Procura di Ravenna, guidata dal pm Lucrezia Ciriello, ha aperto un’inchiesta che si concentra sull’ipotesi che l’intervento effettuato sulla spiaggia fosse del tutto non autorizzato. Sebbene l’area fosse di competenza della Cooperativa Bagnini, quest’ultima ha dichiarato di aver terminato i lavori di preparazione alla stagione balneare già il 9 maggio... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it