Uccisa a mezzanotte con 9 coltellate il killer è l’ultimo cliente | la vita parallela e la casa delle escort Qualcuno la infastidiva

Una tragica storia si snoda tra le strade di Legnano, dove Vasilica Potincu, 35enne romena, è stata brutalmente assassinata con nove coltellate. Il killer, l'ultimo cliente, segna un drammatico epilogo per una vita parallela segnata da conflitti e ambiguità. Il suo arrivo in città, immortalato da una telecamera, si trasforma in un’ultima tragica serata, lasciando un reticolo di interrogativi e sconcerto.

Legnano (Milano) – Alle 19 di sabato, Vasilica Potincu era ancora viva. A quell’ora, una telecamera conta-targhe ha immortalato la sua Polo bianca in arrivo a Legnano. La 35enne romena ha parcheggiato la macchina e si è incamminata verso l’appartamento al piano rialzato di via Stelvio 16, che usava per ricevere i clienti con i nomi Elena o Katty e che probabilmente condivideva con altre escort (il contratto d’affitto non sarebbe stato sottoscritto da lei). Il giallo di Vasilica, uccisa e lasciata nuda sul pavimento: l’ex marito ricercato (per altri reati) si costituisce. “Non sono stato io” L’autopsia eseguita oggi, 26 maggio, avrebbe datato l’ora della morte attorno a mezzanotte, quando Vasilica è stata colpita con nove fendenti: tutti tra il petto e la gola, tranne l’ultimo sferrato alla schiena; la lama da cucina era ancora conficcata tra le scapole quando un condomino dello stabile ha scoperto il corpo alle 14... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccisa a mezzanotte con 9 coltellate, il killer è l’ultimo cliente: la vita parallela e la casa delle escort. “Qualcuno la infastidiva”

