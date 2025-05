Tutto il paese piange il mitico Max stroncato da una grave malattia

Il paese di Centenaro è in lutto per la prematura scomparsa di Massimo Polato, affettuosamente noto come Max. All'età di 54 anni, una grave malattia lo ha stroncato, lasciando un vuoto incolmabile nell'animo di chi l'ha conosciuto. La mamma Antonietta e i suoi cari, il fratello Pierluigi e le sorelle Patrizia e Adriana, piangono la perdita di un uomo amato e stimato da tutti.

