TUTTI PER UNO | IL VOLO CUCCARINI E TANTE STELLE NELLA SECONDA PUNTATA DELLO SHOW

Prosegue il viaggio musicale de Il Volo con la seconda puntata di “Tutti per Uno”, in onda su Canale 5 il 26 maggio. Dopo il successo del primo appuntamento, il trio si esibirà dalla magnifica location di Palazzo Te a Mantova, regalando una serata ricca di emozioni e tanto spettacolo, con la partecipazione di illustri ospiti. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica di musica e magia!

Dopo il successo della prima puntata, prosegue su Canale 5 il viaggio musicale nel tempo dei ragazzi de Il Volo con il secondo appuntamento di “ Tutti per Uno ”. Lunedì 26 maggio, sempre dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova, la serata sull’ammiraglia Mediaset sarà condotta da Il Volo con la partecipazione di Lorella Cuccarini. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Ogni esibizione sarà un’esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e internazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti creando uno show sorprendente e coinvolgente per il pubblico... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TUTTI PER UNO: IL VOLO, CUCCARINI E TANTE STELLE NELLA SECONDA PUNTATA DELLO SHOW

