Tutti i mercatini del mese a Como ecco dove sono nel weekend di ponte dell' 1 giugno

Nel weekend del ponte del 1° giugno, Como si anima con i suoi storici mercati, pronti a offrire un'esperienza unica ai visitatori. I due principali mercati, situati lungo le mura e al Mercato coperto, invitano a scoprire prodotti locali e artigianali. Il Mercato Mercerie, che si estende da viale Battisti a viale Varese, accoglie tutti il martedì, il giovedì e il sabato. Scopriamo insieme gli appuntamenti da non perdere!

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tutti i mercatini del mese a Como, ecco dove sono nel weekend di ponte dell'1 giugno

Approfondimenti da altre fonti

I mercatini del mese - Elenco mercatini dell’antiquariato o dell’usato in programma nella regione Veneto nel mese di maggio 2025. Mercatini vintage, brocantage, modernariato. Informazioni su eventi, date di inizio e ... Segnala cosedicasa.com

Mercatini Antiquariato e dell’usato in Lombardia. - In provincia di Como, famosa per il ... di Milano sono tanti e tutti forniti. Ne ricordiamo qui qualcuno. A Buccinasco troviamo il mercatino antiquario e di oggettistica varia da collezione ogni ... Secondo agendaonline.it

A CACCIA d’AFFARI nei MERCATINI dell'USATO di PARIGI vestiti al chilo e abbigliamento vintage