Tutti gli appartamenti di Carrie di Sex and the City | quanto costerebbero nella realtà?

Nel mondo di "Sex and the City", gli appartamenti delle protagoniste sono diventati iconici, riflettendo stili di vita sognanti e aspirazionali. Ma quanto costerebbero realmente oggi? In questo articolo, esploreremo le valutazioni attuali degli spazi abitativi di Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha, scoprendo come i prezzi immobiliari di New York siano cambiati nel corso degli anni, rivelando la distanza tra realtà e finzione.

Sono passati più di vent’anni dalla prima puntata di Sex and the City, una delle serie tv che ha fatto la storia e che è tornata sul piccolo schermo con i sequel And Just Like That. Una decisione che ha fatto felici i fan che finalmente hanno potuto ritrovare le loro beniamine. Tra tutte, la più... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Tutti gli appartamenti di Carrie di Sex and the City: quanto costerebbero nella realtà?

