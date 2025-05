Turisti in fuga dal Giappone per colpa di un manga | la profezia di un grande disastro il 5 luglio 2025 fa crollare le prenotazioni

Un fumetto del 1999, "The Future I Saw", sta influenzando il turismo nipponico con la sua inquietante profezia di un disastro previsto per il 5 luglio 2025. Le prenotazioni di turisti asiatici stanno crollando a causa di questa anticipazione, sollevando interrogativi su come la cultura pop possa plasmare comportamenti e paure collettive. Questo articolo esplora le ripercussioni di tale narrazione sul settore turistico giapponese.

Una vecchia profezia contenuta in un fumetto sta mettendo in crisi il turismo giapponese? The Future I Saw, una graphic novel pubblicata per la prima volta nel 1999, predice un «grande disastro» in arrivo il 5 luglio 2025. Il risultato, scrive il Guardian, è che i turisti di diversi Paesi asiatici avrebbero iniziato a disertare il Giappone, con le compagnie aeree che stanno correndo ai ripari tagliando i voli. Le “profezie” di Ryo Tatsuki. L’autrice del manga che sta mandando in crisi il turismo giapponese è Ryo Tatsuki, un’artista nipponica che sostiene di fare «sogni profetici» sul futuro. Il primo volume di The Future I Saw guadagnò notorietĂ dopo aver previsto, con oltre dieci anni di anticipo, la tragedia del terremoto e dello tsunami del marzo 2011... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Turisti in fuga dal Giappone per colpa di un manga: la profezia di un «grande disastro» il 5 luglio 2025 fa crollare le prenotazioni

