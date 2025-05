Turisti della realtà come il mondo è diventato un contenuto social

Nel suo nuovo libro, Francesco Marino esplora come i social media e l’economia dell’attenzione abbiano rivoluzionato la nostra esperienza quotidiana, trasformando i turisti della realtà in consumatori di contenuti. Attraverso un’analisi approfondita, l'autore svela le dinamiche che influenzano la nostra percezione del mondo e il modo in cui interagiamo con esso, invitando a riflettere sul valore dell'autenticità nel panorama digitale contemporaneo.

