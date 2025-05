Turismo appello di Federalberghi | Potenziare collegamenti con isole minori in weekend e media stagione

Federalberghi Isole di Sicilia lancia un appello urgente alle istituzioni per migliorare i collegamenti marittimi con le isole minori, soprattutto durante i weekend e nella media stagione. Il presidente sottolinea l'importanza di potenziare il numero di corse, evidenziando come un servizio più efficiente possa attrarre turisti e sostenere l'economia locale. È fondamentale garantire accessibilità e opportunità di crescita per queste splendide destinazioni.

Federalberghi Isole di Sicilia lancia un appello urgente alle istituzioni competenti "per potenziare il numero delle corse marittime da e per le isole minori nei periodi di media stagione, con particolare attenzione ai fine settimana e ai ponti festivi". “Da anni – sottolinea il presidente... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Turismo, appello di Federalberghi: "Potenziare collegamenti con isole minori in weekend e media stagione"

Federalberghi Isole Eolie, segnali incoraggianti per turismo - (ANSA) - PALERMO, 19 APR - "Da una recente indagine condotta da Federalberghi Isole Eolie su un campione di strutture ricettive dell'arcipelago, emergono segnali incoraggianti in vista dell ... Secondo msn.com

Federalberghi Isole Eolie, segnali incoraggianti per turismo - Federalberghi Isole Eolie, segnali incoraggianti per turismo Oltre 70% strutture ha anticipato apertura rispetto al 2024 PALERMO , 19 aprile 2025, 10:01 ... Da ansa.it

Turismo, torna l’Albergatore Day di Federalberghi Roma - del Presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e del Ministro del Turismo Daniela Santanché, che si collegherà in video conferenza essendo impegnata in missione all’estero. La seconda, ... Come scrive newtuscia.it