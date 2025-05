Tumori e Ambiente A Piedimonte Matese evento con lo scienziato Antonio Giordano e la Fondazione Nadia Toffa

Si è svolta con successo a Piedimonte Matese la due giorni “Bella Italia, Regione Campania”, dedicata a tumori e ambiente. L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Nadia Toffa e il Nucleo Operativo Ambientale, ha visto la partecipazione dello scienziato Antonio Giordano e ha affrontato tematiche cruciali per promuovere una vita migliore in un mondo più pulito, coinvolgendo associazioni locali e cittadini sensibilizzati.

Si è conclusa con successo la due giorni a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, intitolata "Bella Italia, Regione Campania" sotto lo slogan "Insieme per una vita migliore in un mondo pulito" in collaborazione con la Fondazione Nadia Toffa, il NOA – Nucleo Operativo Ambientale e numerose associazioni di Volontariato e Solidarietà.

