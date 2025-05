Tuffi Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci in finale con ambizioni dal metro negli Europei 2025

Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci si sono guadagnati un posto nella finale dal metro agli Europei 2025 di Tuffi, in corsa per ambizioni di medaglia. Dopo la fase preliminare ad Antalya, i due atleti italiani hanno brillato, concludendo rispettivamente al secondo e quinto posto delle eliminatorie. Il tuffo di Marsaglia e Tocci promette emozioni e spettacolo nella finale in arrivo.

Andata in archivio la fase preliminare della gara maschile dal metro negli Europei 2025 di Tuffi ad Antalya (Turchia). Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno centrato l’obiettivo “qualificazione alla finale”, concludendo le eliminatorie con il secondo e il quinto punteggio. A svettare è stato il tedesco Moritz Linus Wesemann, l’unico a infrangere la barriera dei 400 punti, totalizzando 413.80. Sei rotazioni notevoli quelle completate dal teutonico, con gli ultimi due tuffi in particolare assai pregevoli: 72.00 punti con il triplo e mezzo avanti e 77.40 con il salto mortale e mezzo rovesciato con tre avvitamenti e mezzo (coefficiente 3... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci in finale con ambizioni dal metro negli Europei 2025

Tuffi, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci in finale con ambizioni dal metro negli Europei 2025 - Andata in archivio la fase preliminare della gara maschile dal metro negli Europei 2025 di Tuffi ad Antalya (Turchia). Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci ... Si legge su oasport.it

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia per il podio dal metro! Giovannini/Conte nel sincro dalla piattaforma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ... Lo riporta oasport.it

Europei tuffi: Tocci-Marsaglia argento nel sincro da 3 metri - La coppia azzurra formata da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia ha conquistando la medaglia d'argento, mancando l'oro per meno di tre punti, nella gara del Sincro dal trampolino di 3 metri degli Europ ... Si legge su ansa.it