Tuffi argento europeo per Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini nel sincro misto dalla piattaforma

Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini conquistano una storica medaglia d'argento nel sincro misto dalla piattaforma ai Campionati Europei di Antalya. È il debutto europeo per la coppia, che ha dimostrato un grande talento e determinazione, aggiungendo un altro prestigioso trofeo alla carriera di Jodoin di Maria, già protagonista in questa eccezionale rassegna continentale.

Primo Europeo di coppia e subito una medaglia per Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini. Gli azzurri hanno infatti conquistato l’argento nel sincro misto dalla piattaforma ad Antalya. Si chiude una rassegna continentale eccezionale per Jodoin di Maria, che si è messa in bacheca anche questa medaglia oltre al bronzo del Team Event e il meraviglioso oro nella gara individuale. Giovannini, invece, mette da parte la delusione per il quarto posto di ieri e questo risultato è sicuramente il miglior avvicinamento possibile alla gara di sincro maschile di domani con Simone Conte. A vincere la medaglia d’oro sono stati gli ucraini Kseniia Bailo e Kirill Boliukh (308... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, argento europeo per Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini nel sincro misto dalla piattaforma

