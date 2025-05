Tudor rinnovo automatico ma può lasciare la Juve | “Si saprà presto” Sul Mondiale ha deciso

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha rivelato che il suo rinnovo automatico è in discussione e che potrebbe allontanarsi dalla squadra. Dopo la qualificazione in Champions, Tudor ha affermato che nei prossimi giorni si conoscerà il suo futuro, proprio prima del Mondiale per Club. Resta alta l'attesa su una decisione che potrebbe influenzare anche il cammino della Juve. Continua a leggere...

Igor Tudor dopo la qualificazione della Juventus in Champions ha parlato del suo futuro. Si conoscerà tra pochi giorni, prima del Mondiale per Club... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Tudor, rinnovo automatico ma può lasciare la Juve: “Si saprà presto”. Sul Mondiale ha deciso

INTERROMPI IL RINNOVO AUTOMATICO DEL PLUS SU PS5! #shorts